Si incontrarono a scuola nel 1936 Gli ex remigini si rivedono dopo 87 anni

Si sono ritrovati, per un saluto e un brindisi augurale, alcuni degli ex remigini di parecchio tempo fa, precisamente dell’anno scolastico 1936-1937.

Ora sono ultranovantenni, ma cinque degli ex alunni di quella classe anteguerra hanno voluto ritrovarsi in un bar del centro storico di Correggio, la cittadina dove abitano e dove avevano frequentato le scuole, già negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale.

Accompagnati da alcuni parenti, e uno di loro dalla badante, i cinque ex compagni di scuola si sono ritrovati con una buona e comprensibile dose di emozione.

Una bella esperienza per Celso Gelosini, Francesco Artioli, Luciano Lusetti, Adelmo Gherardi e Ferruccio Ligabue.

"Da qualche tempo pensavamo di fare questo ritrovo – confida Celso Gelosini, 93 anni, che ha avuto l’idea di organizzare questa iniziativa – per ricordare i tempi andati e anche per tenerci in contatto in modo diretto. Non siamo gente di social o di comunicazioni tecnologiche dell’era moderna, che vediamo usare dai nostri nipoti o pronipoti.

Noi siamo… all’antica. preferiamo vederci di persona. E per l’occasione abbiamo stappato una bottiglia di vino, per un brindisi in compagnia…". Gelosini ricorda che la loro prima classe elementare era composta da una sessantina di bambini. "La nostra maestra era Artemisia Ghizzoni Guerrieri, madre del primo sindaco di Correggio del Dopoguerra. Era severa, ma molto brava nel suo lavoro. Doveva tenere a bada tanti bambini, in un periodo storico difficile", racconta l’ex remigino del 1936, poi diventato dipendente alla Recordati, impegnato nel settore farmaceutico all’ospedale di Reggio, concludendo la sua carriera professionale come agente di commercio.

Antonio Lecci