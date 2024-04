Si rivive il mito di John Lennon

Serata dedicata a John Lennon al Teatro Fabrizio de Andrè di Casalgrande, con inizio alle 21. Sul palco saliranno musicisti e cantautori reggiani: Robby Pellati , Mel Previte e Luigi Maesano (musicisti delle grandi collaborazioni, fra tutte quella con Luciano Ligabue). Stefano Stecca Bertolani e Giancarlo Frigieri, cantautori e frontman reggiani, che da anni producono canzoni e si esibiscono in locali e club su e giù per l’Italia. Insieme si uniscono per omaggiare il grande John Lennon.

Musica e parole, immagini ed emozioni per ricordare un personaggio unico, i cui versi ancora oggi risplendono per attualità, valori e principi imprescindibili per un vivere sereno comune armonioso e libero.

Biglietti: 15 euro intero e 5 ridotto. Info: www.teatrodeandrea.it

s. bon.