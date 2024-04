Si scontrano sul ponte del Po. Traffico in tilt nell’ora di punta

Traffico in difficoltà nell’ora di punta, poco dopo le 7,30 di ieri, per un incidente all’imbocco del ponte sul Po, sull’ex Statale della Cisa a Guastalla.

Una Ford Fiesta si è scontrata con furgone Fiat. Un impatto per fortuna non violentissimo, ma che ha provocato traumi a una donna trentenne, residente a Reggiolo, portata in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non risultano essere critiche.

E’ invece rimasto fisicamente illeso l’uomo che era alla guida del furgone. I veicoli, fermi proprio all’altezza di uno degli accessi al ponte, hanno bloccato il traffico, regolato con fatica dai carabinieri di Gualtieri e del nucleo radiomobile di Guastalla, intervenuti pure per accertamenti tecnici sull’incidente.

Solo più tardi, con il completamento del recupero delle vetture incidentate, la situazione traffico è tornata regolare tra l’argine maestro e il ponte sul fiumePo.