Sistemi di sicurezza: contributi per l’installazione. Il bando del Comune chiuderà il 15 febbraio

Saranno erogati a Scandiano contributi ai cittadini e alle attività per l’installazione dei sistemi di sicurezza.

Sul sito internet del Comune è pubblicato il bando rivolto a privati, imprese artigiane e associazioni che abbiano installato di sistemi di sicurezza nel corso del 2024. C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare la domanda. Il contributo sarà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse.

Possono partecipare i cittadini residenti nel territorio del comune di Scandiano con le caratteristiche indicate nel bando consultabile sul sito del Comune.

Il contributo erogato avrà l’importo massimo individuato per interventi di valore al netto di Iva superiori a mille euro con un importo di massimo di 500 euro; per interventi di valore al netto di iva inferiori a mille euro un contributo pari al 50% del valore al netto di iva; per installazioni di sistemi-strumentazioni tecniche collegate con le forze dell’ordine il contributo è invece di 600 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di Scandiano.

m. b.