Sorpresa a Scandiano. Pagliani scende in campo dopo sei anni d’assenza: "Lo faccio per Salsi"

Dopo sei anni di assenza dall’agone pubblico, l’avvocato Giuseppe Pagliani torna in politica. L’esponente di Forza Italia nel settembre 2017 si era dimesso da consigliere provinciale e comunale. La difficile decisione era arrivata in seguito a una condanna in primo grado nel Processo Aemilia, ma che poi era stata completamente smentita nei gradi successivi, in cui è stato ritenuto innocente dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Pagliani, rimasto scioccato per la sua vicenda giudiziaria, ha poi scritto un libro, presentato anche in Senato, dove ripercorreva quei giorni difficili. Ora la decisione di tornare in politica: non a Reggio dove era consigliere comunale, ma nella ‘sua’ Scandiano nella lista del candidato sindaco Antonello Salsi, noto medico. "Il progetto politico-amministrativo – dice Pagliani – per il governo futuro di Scandiano, presentato dall’amico dottor Antonello Salsi, mi ha convinto a dare il mio sostegno candidandomi direttamente per l’elezione del consiglio comunale. Apprezzo profondamente l’unione tra una lista civica e una politica con l’obiettivo di realizzare un nuovo modello di governo amministrativo per la nostra terra. Negli ultimi cinque anni ho notato un completo abbandono delle frazioni oltre alle opportunità mancate per Scandiano".

Pagliani, nonostante gli impegni professionali e famigliari "molto rilevanti", ha dunque deciso di dedicare il suo "tempo e tutte le mie energie a favore del nostro territorio che rappresenta le mie radici, quelle dei miei nonni e genitori e sarà lo stesso in cui cresceranno i miei figli. Questa sfida mi entusiasma e sono convinto che, insieme ad Antonello e agli amici che mi hanno spronato a candidarmi, realizzeremo il miglior governo possibile per tutti gli scandianesi. Contiamo sul collegamento diretto con i principali esponenti dell’attuale governo di centrodestra che potranno supportarci nel rilancio di Scandiano e delle sue numerose eccellenze". Pagliani spiega che tre settimane fa ha ricevuto da Salsi una lettera con la richiesta di candidarsi. In questi giorni ha quindi accettato la proposta. "La comunità scandianese e tantissime persone – sottolinea Pagliani – mi hanno spinto per questa scelta per un progetto innovativo per Scandiano, la mia terra. Mi hanno tirato per la giacchetta: l’ho fatto per spirito di servizio e non per carriera politica. Alle ultime elezioni politiche avevo rifiutato la candidatura al Senato. A Reggio sostengo, con tutte le mie energie, la candidatura dell’amico e collega Giovanni Tarquini".