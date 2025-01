Sostegno ad alunni in difficoltà

L’amministrazione di Casalgrande ha aumentato le ore di sostegno per gli alunni residenti nel territorioche frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, certificati in base a una relazione sottoscritta e protocollata da pedagogista accreditata. Con deliberazione da parte della giunta, è stato deciso di procedere all’attivazione di 60 ore settimanali aggiuntive di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025. "Con questa decisione si riconferma l’attenzione particolare che l’amministrazione comunale di Casalgrande riserva alle fragilità", sottolinea Graziella Tosi, assessore con delega all’educazione e formazione di Casalgrande.