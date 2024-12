Sostituzione di condotte idriche. Via Romana sarà chiusa al traffico

Si annunciano disagi alla viabilità, tra Poviglio e Brescello, per il cantiere in programma a partire dal 20 gennaio per lavori di sostituzione delle condotte idriche di via Romana, in territorio di Poviglio. Per informare i cittadini sulle modalità dei lavori, nei giorni scorsi al centro Kaleidos di Poviglio è stata organizzata un’assemblea pubblica con la partecipazione dei sindaci dei paesi interessati, oltre che di Francesco Masetti, direttore lavori per Iren Acqua Reggio. Il complesso intervento prevede il miglioramento del sistema acquedottistico della zona e prevede un investimento complessivo di 655 mila euro, di cui 130 mila euro per il ripristino del manto stradale una volta che gli scavi saranno completati e richiusi sulla carreggiata.

Il progetto prevede la sostituzione della rete esistente con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, della lunghezza di circa 2.800 metri in via Romana, fra l’incrocio con via Matteotti ed il civico 191 della strada. Successivamente si procederà al rinnovamento delle relative derivazioni d’utenza. Grazie a quest’opera, completamente collocata su suolo pubblico, il sistema idrico dovrebbe ridurre le attuali perdite. La durata dei lavori è stimata in 25 settimane per la posa della nuova linea e in altre dieci settimane per il rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Nel corso dei lavori la condotta esistente dovrà rimanere in esercizio: per questo motivo, oltre che per garantire la massima sicurezza, si dovrà operare con la chiusura al traffico di via Romana per tratte di lunghezza di circa 250 metri, partendo da via Matteotti e proseguendo verso Brescello. Sarà garantito il transito ai residenti, mentre verranno individuati percorsi alternativi per i mezzi pubblici e per il resto del traffico.

a.le.