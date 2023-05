Spaccia in zona stazione a Reggio Emilia, 25enne denunciato

Reggio Emilia, 26 maggio 2023 – Sorpreso in zona stazione mentre cedeva una dose di hashish ad un cliente. Per un 25enne abitante a Reggio è scattata la denuncia. E’ accaduto nella zona della stazione ferroviaria in centro città, grazie a un controllo eseguito dai carabinieri del Radiomobile. L’altro pomeriggio un equipaggio del 112 ha notato un cittadino che stava consegnando qualcosa di sospetto a un uomo in bici. I militari, accertato lo scambio, hanno bloccato il presunto spacciatore e l’acquirente, procedendo ad ulteriori controlli e all’identificazione.

Il giovane acquirente, sentito dai carabinieri, ha confermato l’acquisto di una dose di hashish per dieci euro. E a carico del 25enne è scattata la denuncia. Si tratta dell’ennesimo intervento dei carabinieri in quella zona della città, dove da molto tempo ormai si cerca di porre rimedio a una situazione di degrado e illegalità molto difficile da contrastare e che viene lamentata ogni giorno da residenti e frequentatori di quell’area di Reggio.