Spaccio lungo l’Enza. Inseguimento nella notte e sequestro di droga. Due uomini arrestati

Un inseguimento da brividi tra Parma e Reggio, concluso a Sant’Ilario. E poi la scoperta della droga, in tutto tre etti - uno di cocaina, un altro di marijuana e uno di hashish - a Bibbiano, per la quale due persone sono finite in manette per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È l’esito di un’indagine dei carabinieri di Parma, che stavano attenzionando un locale sulla via Emilia nella città ducale dopo aver avuto la segnalazione di un uomo italiano e di uno magrebino che andavano lì a spacciare. Appostandosi, hanno segnato la targa dell’italiano, e poi hanno fatto approfondimenti, decidendo poi di predisporre un posto di blocco per la serata del 20 marzo, aspettando a Parma una macchina che veniva da Reggio. Intorno alle 23 l’auto, una Bmw nera, in effetti passa, ma di fronte alla paletta dei militari il conducente si allontana a tutto gas. Nell’invertire la direzione di marcia per tornare verso Reggio, il conducente fa la prima di una serie di manovre pericolose, mettendo a repentaglio il carabiniere con la paletta che riesce a schivarlo. Poi il fuggitivo va a tutta velocità in direzione Reggio, tenendo una guida spericolata che mette a rischio anche gli altri conducenti. Arrivato a Sant’Ilario, l’uomo abbandona la Bmw in mezzo alla strada e si dilegua a piedi. Poco dopo i carabinieri intercettano però un’altra auto che sembra aggirarsi in modo sospetto e che risulta intestata a un terzo uomo che è pure il proprietario della Bmw. A bordo vengono trovate due persone: una di loro era già stata avvistata in compagnia dei due uomini osservati qualche giorno prima nel locale. Viene anche controllata la Bmw, la cui plancia interna è divelta: si pensa che potesse essere un nascondiglio. I carabinieri vanno a casa del ragazzo che era stato visto con gli altri due nel bar, e trovano anche l’italiano osservato nello stesso locale. In casa dell’italiano, a Bibbiano, nascosta in vari posti, viene trovato un etto di cocaina, mentre gli altri due etti totali - tra hashish e marijuana - sono nascosti in un camion. Scatta l’arresto per due persone: un 20enne marocchino, residente a Ottaviano di Napoli, che aveva le chiavi dell’abitazione di Bibbiano; un 46enne italiano, proprietario di casa e del camion, com precedenti non specifici e residente nel paese della Val d’Enza. È ricercata invece la persona fuggita con la Bmw.