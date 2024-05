Spettacoli e buona cucina

Doppia festa • A Rolo fino a domenica si svolgono le iniziative de "I Primi di Rolo", nella zona sportiva di via Pertini. Il menù propone tortelli verdi burro e salvia, tortelli di zucca, gnocchi filanti di patate, cappelletti in brodo, cappelletti al ragù, maccheroni al pettine con ragù, risotto alla rolese, bigoli con le sarde, gramigna con salsiccia, passatelli in brodo. E poi i concerti: stasera lo swing dei The Cadillac e dj set, domani i Tatanka Mani, domenica il live dei Bandarabà, oltre a una sfilata di abiti da sposa d’epoca.

• Nella vicina Campagnola ci sono le Notti del Salame, al parco Resistenza: stasera il concerto dei Lourido e i Bisunti, domani suonano Le Cotiche, domenica spazio alle note del locale corpo filarmonico Primavera, oltre agli stand della gastronomia in spazi coperti e il concorso del salame più buono.