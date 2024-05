Spirulina, proteica e antiossidante. Piace anche agli astronauti

Spirulina, sembra il nome di un personaggio disneyano ed invece è un alimento con caratteristiche straordinarie. Si perché l’Arthrospira platensis, che è un cianobatterio acquatico fatto a spirale (ecco il nome), viene sempre più utilizzata favorevolmente nella industria alimentare. Già conosciuta dagli Aztechi e dagli antichi romani, chiamata spesso erroneamente alga, è attualmente prodotta in vari stati del mondo e anche in Italia. Perché è considerata così preziosa? Intanto perché contiene una cospicua dose di proteine dai preziosi aminoacidi essenziali per l’organismo ed anche per i suoi benefici acidi grassi mono e polinsaturi. Presenta inoltre antiossidanti (nemici dei radicali liberi fautori dell’invecchiamento) come vit. E, vit, C e complesso vitaminico B. La spirulina essiccata è abbastanza calorica: circa 300 Kcal per 100 gr. Fra l’altro pare sia utile agli sportivi per l’aumento della forza muscolare e la resistenza alla fatica. Altri effetti salutari sono menzionati (contrasto di allergie, protezione del fegato ecc), ma non si hanno ancora conferme definitive. Si utilizza per prodotti da forno e lattiero-caseari, dolciumi e bevande come integratori. Anche la NASA ha proposto questo nutrimento per le missioni spaziali. Per la possibilità di contaminazioni è fondamentale acquistare prodotti sicuri. L’acqua, serbatoio di sostanze vitali, propone come solitamente fa, un nutrimento, questa volta dal suggestivo colore blu-verde intenso, assai efficace per la salute dell’uomo.

William Giglioli

(medico specialista

in Scienza

dell’Alimentazione)