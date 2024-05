Sui colli è tempo di ’Walk Marathon’. Prima l’attività sportiva poi tutti a tavola

Oggi si terrà la Walk Marathon, camminata non competitiva aperta a tutti con diversi percorsi adatti a tutte le capacità che si snoda tra i colli scandianesi alla scoperta del territorio. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, è organizzato da Tricolore Sport Marathon e Uisp insieme al Comune di Scandiano con la collaborazione di tante associazioni sportive. Il ritrovo è alle 7.30 in piazza Spallanzani per ritirare le pre-iscrizioni o effettuare nuove iscrizioni. Verranno accettate le prime mille. E’ previsto un grande pranzo in compagnia al Parco della Resistenza con stand gastronomici e punti di ristoro lungo il percorso. Per informazioni visitare la pagina Facebook dedicata alla camminata o il sito web tricoloresportmarathon.it.