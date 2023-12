Svaligiato il distributore del sindaco Daviddi

Ladri in azione in via Filippo Turati a Veggia ai danni del distributore di carburanti ‘Eurogasenergia’ di proprietà del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. Il furto è stato compiuto nella tarda serata di martedì verso le 23,20. Il colpo è stato messo a segno da due uomini, ripresi dalle telecamere durante il blitz. "Hanno agito due persone incappucciate – racconta il sindaco Daviddi –. Hanno forzato la porta dell’ufficio e sono poi entrati all’interno rubando il fondo cassa per un importo complessivo di circa 1.500 euro in monete che utilizziamo per il nostro servizio. Sono quindi scappati con il bottino, ma nel frattempo è entrato in funzione il nostro allarme".

Daviddi si è subito portato sul posto, ma i malintenzionati erano già fuggiti con il malloppo. Sono arrivati anche i dipendenti del distributore di carburanti e i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo.

"I ladri, oltre ai soldi rubati, hanno rotto pure la porta – spiega il primo cittadino di Casalgrande –. Sono assicurato e sarà formalizzata la denuncia dopo il raid avvenuto nella serata di Santo Stefano. Speriamo, attraverso le immagini delle telecamere, siano individuati i responsabili dell’intrusione. E’ già il terzo-quarto furto che purtroppo subiamo negli ultimi quindici anni di lavoro".

I militari dell’Arma hanno intanto già iniziato le relative indagini, a carico di ignoti, per il reato di furto aggravato.

Nei comuni del comprensorio ceramico reggiano negli ultimi mesi si sono verificati molti furti in abitazioni e in attività con danni spesso abbastanza ingenti per le famiglie e i commercianti derubati.

Un problema che si registra frequentemente anche in altri comuni della provincia. Altri distributori di benzina sono stati ‘visitati’ negli ultimi mesi durante l’assenza notturna dei responsabili. "Questi furti – osserva amareggiato il primo cittadino Daviddi – creano certamente tanto fastidio, disagio e ovviamente un danno economico".

Matteo Barca