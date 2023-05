Taglia una ciocca di capelli a una ragazza, denunciato uno studente

Uno studente minorenne è stato denunciato dai carabinieri di Castellarano per il reato di violenza privata. Il giovane, 15 anni, è accusato di aver tagliato una ciocca di capelli a una sua coetanea, che stava viaggiando su un autobus di linea. Un episodio accaduto a fine marzo.

La studentessa, dopo quella sgradevole disavventura, si è recata in caserma a Castellarano per sporgere querela. Secondo la denuncia, la ragazza veniva infastidita da uno studente che era seduto dietro di lei.

La giovane lo ha ammonito, chiedendo di smetterla con quell’atteggiamento. Ma lui, per nulla convinto dalle richieste della ragazza, non si è limitato a toccarle i capelli, ma con l’uso di un paio di forbici le ha tagliato una ciocca.

La studentessa, una volta a casa, ha raccontato quanto accaduto. E, insieme ai genitori, si è poi recata in caserma per denunciare i fatti. Attraverso le indicazioni fornite dalla stessa vittima, i carabinieri di Castellarano hanno identificato lo studente minorenne, lo stesso che è stato riconosciuto dalla ragazza in una apposita seduta di individuazione fotografica.

A quel punto per il presunto autore del gesto è scattata la segnalazione per violenza privata, inoltrata alla Procura della Repubblica del tribunale dei minori di Bologna.

Non sono rari episodi di bullismo e vandalismi su autobus di linea.