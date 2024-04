Tanti live alla sagra di San Giorgio. Stasera tocca ai N’Euro e i Montana

Entra nel vivo il programma di concerti alla sagra di San Giorgio, nell’omonimo quartiere di Guastalla, negli stand del parco pubblico affacciato su viale Cappuccini e accanto alla storica millenaria chiesa, uno dei simboli della Chiesa reggiana. Ieri l’esordio è stato affidato alle note di Luca Guaraldi con "The great night of rock’n’roll", mentre stasera tocca a un gruppo locale molto conosciuto, i N’Euro e i Montana (foto) con un repertorio da Spaghetti Western Band, con tanto di costumi in tema con il Far West. Si prosegue domani sera con il live dei Postalmarket, mentre il 27 aprile toccherà al live de "Le Cotiche", una band molto apprezzata nel Reggiano. Il ricco programma musicale della sagra guastallese prosegue il 28 aprile con l’esibizione della Brown Sugar Band, che celebra il ventennale. Gran finale il 30 aprile con i Best Be Five, una cover band reggiana da anni impegnata ad animare feste e sagre. Inizio concerti alle 22 in struttura riscaldata. Attivo il servizio bar e ristorazione con i volontari di San Giorgio.

Il Primo maggio pranzo benefico pro Amici Dho (tel. 347-9532862).