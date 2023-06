Tecnove, 30 anni di successi

Trent’anni di intensa attività che hanno consentito di raggiungere obiettivi eccellenti per fatturato, internazionalizzazione, innovazione, certificazioni, solidità e positività di rapporti con collaboratori, fornitori e clienti. È la realtà con cui Tecnove, l’azienda di Novellara specializzata nella lavorazione di carpenteria meccanica, festeggia quest’anno i trent’anni di vita. E che per celebrare questo traguardo prevede una importante festa a settembre. "Dai cinque miliardi di lire di fatturato del primo anno, il 1993, l’azienda è arrivata ai trenta milioni di euro di oggi. Dai pochi dipendenti iniziali agli attuali 160. Dai 150 chilometri di raggio d’azione degli inizi dell’azienda fino alle commesse e ai contatti che ora arrivano dall’America e dall’Asia, passando per buona parte dell’Europa", spiega il presidente Alberto Lombardini, insieme a Gianni Ghisi e Giorgio Solati, colonne storiche dell’azienda situata alle porte di Novellara. E aggiunge: "Abbiamo intrapreso un processo di internazionalizzazione a piccoli passi e dopo aver verificato che eravamo in grado di interfacciarci con mercati sempre più lontani e diversi, abbiamo proseguito questo percorso".