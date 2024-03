Terminato il raduno di Caorle. Mangone ora dovrà scegliere

Per Pasqua il biancorosso si tinge di azzurro.

Sono terminati, ieri, i tre giorni di raduno della Nazionale Under 17, guidata dal coach reggiano Giuseppe Mangone, che la prossima estate sarà impegnata nel Mondiale di categoria di scena in Turchia ad Istanbul dal 29 giugno al 7 luglio.

L’assistente di coach Priftis ha diretto diverse sessioni di allenamenti a Caorle, in provincia di Venezia, con un gruppo di diciotto ragazzi fra cui sceglierà, nei prossimi mesi, i dodici che disputeranno la rassegna intercontinentale, guadagnata grazie al secondo posto nell’Europeo Under 16 disputato a Skopje in Macedonia del nord ad Agosto 2023 in cui gli azzurrini guidati da coach Mangone si arresero in finale alla Spagna dopo una splendida cavalcata.

Nel frattempo, si sono svolti i sorteggi per il mondiale turco che vedrà al via sedici formazioni.

L’Italia se la vedrà nel girone eliminatorio con i padroni di casa della Turchia, l’Argentina e la Nuova Zelanda.

Finisce invece oggi il raduno con la Nazionale Under 16 per il baby Luca Manfredotti, classe 2008, selezionato dallo staff azzurro di coach Buffo fra i ventiquattro atleti del gruppo allargato da cui usciranno i nomi per l’Europeo di categoria in programma ad agosto in Grecia, avversaria nel girone eliminatorio insieme a Israele e Croazia.

