Torna Baracca e Burattini Si parte stasera da San Polo

"Baracca e Burattini", il festival più amato dai bambini, diventa maggiorenne. Festeggia 18 anni ampliando l’offerta, come spiega l’organizzatrice Linda Eroli dell’Associazione 5T: "Per la prima volta aderiscono i Comuni di Scandiano e Correggio, così arriviamo a 15 realtà del territorio coinvolte. Ventotto gli spettacoli in programma, tutti a ingresso gratuito, e abbiamo pensato di lanciare un gioco social a premi". Il teatro di figura inizia stasera il suo tour, lungo tutta l’estate, per concludersi il 28 agosto: ogni settimana, in un Comune diverso, alle 21.30.

Si parte questa sera a San Polo, in piazza IV Novembre, con I burattini Aldrighi in "Ridi Meneghino!". Il 13 a Calerno di Sant’Ilario, nel cortile della scuola Calvino, Officine Duende porta in scena "Attenti al bebè!"; il 22 a San Martino In Rio, nei prati della Rocca, All’inCirco Teatro propone "Ecomonster"; il 27 a Sant’Ilario, al Mavarta, ci sono I burattini di Daniele Cortesi con "E vissero felici e contenti…"; il 28 a Bibbiano, in Piazza Chiesa, la Compagnia Divisoperzero in "Le mani di Efesto"; sempre il 28 a Correggio al Parco della Memoria - Aia Casa nel Parco, il Teatro delle 12 Lune in "Le penne dell’orco"; il 29 a San Martino in Rio, nei Prati della Rocca, I Burattini della Commedia in "L’acqua miracolosa".

Il festival continua a luglio e agosto. Come funziona il concorso? In palio ci sono biglietti per la stagione invernale alla Multisala Novecento di Cavriago. Poi libri e giochi creativi. Per partecipare basta vedere gli spettacoli, scattare una foto (prima o dopo la rappresentazione, non durante), pubblicarla sui social con l’hashtag #baraccaeburattini2023 e a settembre ci sarà l’estrazione dei premi. Info e intero programma su :www.cinqueti.it

Stella Bonfrisco