Torna la neve: impianti sciistici pronti al via

di Settimo Baisi Ancora neve in montagna e finalmente gli impianti delle stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano, meteo permettendo, saranno regolarmente tutti aperti. La stazione di Ventasso Laghi è stata l’unica ad avviare già lo scorso weekend gli impianti, registrando una buona presenza di turisti-sciatori di ogni età. Ora però parte ufficialmente la stagione invernale 2024-25 ed è una giornata importante alla vigilia delle feste natalizie.

"Il manto nevoso è buono e stando alle previsioni dei prossimi giorni la stagione ha un inizio molto promettente – afferma Claudio Malpeli responsabile di Ventasso Laghi –. Con oggi confermiamo l’apertura di tutte le piste a oltranza: aperta sempre la pista baby e campo scuola per principianti con a disposizione di maestri di sci; aperto l’impianto di risalita che porta sul crinale e che apre a due discese, quella veloce più impegnativa e quella panoramica che costeggia il lago Calamone e scende al punto base".

La stazione di Cerreto Laghi, già pronta da una settimana con tutte le piste abbondantemente innevare e battute, aveva in programma l’apertura degli impianti "ma a causa di un problema tecnico ormai risolto – riferisce il direttore degli impianti Marco Giannarelli – domani (oggi, per chi legge ndr) abbiamo aperto solo il campo scuola e domenica (domani, ndr) finalmente metteremo in moto anche la seggiovia. Dal momento che la neve non manca, consideriamo questo weekend l’inizio ufficiale della stagione sciistica, a due giorni dal Natale. Già qui si registra un clima di feste che non si vedeva da anni, c’è in giro molta gente che ha voglia di divertirsi sulle piste". Oltre allo sci su piste di diverso livello, Cerreto Laghi in quanto stazione completa che non ha nulla da invidiare alle stazioni delle Alpi come accoglienza, dispone anche di un circuito da sci da fondo nel panorama del lago Pranda e percorsi per ciaspolate e scialpinismo.

Non è da meno la stazione sciistica Alpe di Cusna a Febbio di Villa Minozzo che proprio oggi apre gli impianti per dare il via all’attività in un ambiente completamente rinnovato e arricchito nelle attrezzature grazie anche agli investimenti della nuova società di gestione, la Planeta srl, diretta dall’ingegner Marco Cecchelani. La gestione Planeta aveva dato tempo fa l’appuntamento ai suoi clienti per il 21 dicembre, cioè oggi, e così ha fatto. Infatti come primo giorno si prevede che anche Febbio sia arricchito da una buona presenza di turisti della neve, un’attività che proseguirà anche durante le feste natalizie per tutto l’inverno - se le condizioni meteorologiche, compresa la neve, lo consentiranno.