Tornano le preghiere di maggio al Gattaglio

Sono 80 anni che ininterrottamente dal 1944 nel cortile di via Volturno, 21, al Gattaglio, tutte le sere di maggio viene recitato il Santo Rosario. E’ una tradizione assai partecipata dagli abitanti del quartiere; mai come oggi è importante e urgente pregare per la pace nel mondo.

Solo la pandemia ne ha imposto la sospensione.

Fu una tradizione avviata nel lontano maggio 1944 da don Dante Caliceti, storico parroco di San Zenone, fin dal suo ingresso in parrocchia e dalla signora Dirce Lusenti per impetrare dalla Madonna.

La statua, raffigurante Maria Regina del Mondo, è stata affidata da Don Dante alla signora Gemma Gianferrari, ora custodita dalla figlia Luisa e dal marito Teo.

Don Dante Caliceti prima e Don Guido Mortari poi, alla fine di Maggio celebravano la Santa Messa dopo la recita del Rosario.

Anche quest’anno nel mese di maggio i fedeli si ritroveranno nel cortile di via Volturno per la recita del Santo Rosario.

Va sottolineata la disponibilità del sig. Filippi che mette a disposizione il suo studio per l’iniziativa.

Un’immagine della Madonna, collocata sulla facciata dell’abitazione in occasione del Giubileo del 2000, ricorda i tanti Rosari recitati in quel cortile.