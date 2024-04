Tra "Carta straccia" e rivoluzione

Stasera alle 21 al teatro di Boretto va in scena "Carta straccia", spettacolo scritto da Mario Gelardi con Pino Strabioli (che cura la regia) e Sabrina Knaflitz. Siamo nel 1968, anno del preludio di cambiamenti rivoluzionari destinati a ridefinire il corso della storia. In un piccolo laboratorio di produzione di carta artigianale operano Teresa e Agostino, due fratelli che vivono al riparo dalla rivoluzione, che sembra così distante. La loro attività, ormai in declino, sembra avviarsi alla conclusione e i fratelli si preparano a fare ritorno al loro paese d’origine. Ma l’irrompere improvviso di Remo, un nipote sconosciuto, cambierà completamente le sorti di questa vicenda, portando con sé, come accadde nel ‘68, un fermento rivoluzionario nell’esistenza dei due fratelli. Biglietti in vendita alla biblioteca di Boretto, in teatro la sera dello spettacolo oppure su Vivaticket.