Trasferta sarda. Per restare secondi

Ultima trasferta della stagione per il Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon (18), di scena alle 16 a Sassari (12) con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica occupato con una lunghezza di vantaggio sul Tennis Tavolo Torino, mentre i sardi stazionano ai piedi del podio in compagnia della Torino Universitaria. La sfida d’andata fu un monologo degli uomini di Crotti, che si presenteranno in campo col solito terzetto – Spelbus, Seretti e Gualdi – capace di imporsi con un netto 3-0. Nel prossimo turno, per chiudere i giochi, appuntamento interno con Firenze. In B1, sempre alle 16, il TT Reggio Ferval (16) spareggia per il terzo posto nella sfida esterna sul campo del Cus Camerino (16), mentre alle 16,30 tocca all’Audax Sun Ballast Poviglio (4), che va a caccia della terza vittoria stagionale ospitando la Ciatt Prato (8).