Tre etti di droga: arrestato quarantenne

Un accertamento antidroga ha permesso di sequestrare una discreta quantità di sostanza stupefacente. L’operazione è stata messa a segno l’altra mattina dai carabinieri di Castelnovo Sotto con quelli della caserma di Gattatico. Hanno rinvenuto oltre 200 grammi di hashish, un centinaio di grammi di cocaina e mille euro in contanti nel corso di una perquisizione che ha visto impegnati pure gli operatori dell’unità cinofila della polizia provinciale. Un uomo di 40 anni, Mohamed Eddarif, di origine nordafricana, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il controllo è scattato a Castelnovo Sotto. Lo straniero è stato fermato in auto, manifestando nervosismo e agitazione. Un atteggiamento che ha convinto a proseguire gli accertamenti con la perquisizione domiciliare. La stessa che ha permesso di rinvenire cocaina e hashish che erano in una trentina di involucri, divisi fra loro. C’era pure materiale utile a confezionare le dosi, tra cui un rotolo di pellicola, due di nastro adesivo, fino al classico bilancino di precisione. E nel portafogli mille euro, ritenuta possibile provento di spaccio. È stato arrestato. Droga, soldi e il resto del materiale sono stati sequestrati. Si indaga per risalire alla provenienza della droga. Eddarif, con precedenti datati, è comparso ieri davanti al giudice Matteo Gambarati. Ha risposto alle domande dicendo che teneva la droga per conto di un’altra persona. Il pm Stefano Finocchiaro ha chiesto la custodia cautelare ai domiciliari, l’avvocato difensore Marcello Fornaciari la remissione in libertà con obbligo di firma e in subordine i domiciliari. Il giudice ha deciso l’obbligo di firma due volte al giorno.