Treni speciali per il concerto degli Ac/Dc, Frecciarossa per il rientro sicuro dei fans da Reggio Emilia

In occasione del concerto degli Ac/Dc del 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio, data sold out con 100mila biglietti venduti in poche ore, Trenitalia attiva due treni speciali per il rientro dei fans a casa in sicurezza. Si tratta del Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia a Roma Termini (con fermate a Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina) e del Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia a Torino Porta Nuova (con fermate a Milano Centrale e Torino Porta Susa). Entrambi partiranno subito dopo l’evento dalla stazione storica di Reggio Emilia (piazza Guglielmo Marconi). Tutti i possessori dei biglietti del concerto – informano inoltre gli organizzatori dello spettacolo – potranno viaggiare usufruendo di sconti fino all’80% rispetto al prezzo del biglietto base, utilizzando il codice ’Acdc’ in fase di acquisto.