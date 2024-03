Troppe famiglie escluse dal tempo pieno: "Il sistema scolastico si adegui alle esigenze"

Un appello al sistema scolastico per dare risposta alle esigenze crescenti delle famiglie. Negli ultimi anni ad Albinea si è registrato un generale aumento di richiesta dell’ampliamento del tempo scuola per consentire la conciliazione dei tempi di vita, per migliorare il benessere delle giovani famiglie permettendo pari opportunità nella gestione della genitorialità e attività lavorativa.

Nell’anno scolastico in corso sono 9.168 gli alunni che frequentano il tempo pieno in provincia, pari al 42,6% degli iscritti alle primarie seppur le richieste siano ben maggiori. Anche le iscrizioni nell’istituto comprensivo di Albinea superano abbondantemente la disponibilità: 43 le richieste e 25 i posti previsti con 18 famiglie escluse per il 2024-2025. La situazione, condivisa in un incontro con il dirigente Fausto Fiorani, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi alla presenza del sindaco Nico Giberti e dell’assessora alla scuola Rossi Mirella, ha evidenziato piena collaborazione nella consapevolezza di vincoli normativi che limitano risposte adeguate sul tempo scuola richiesto.

"L’assetto interlocutorio – afferma Giberti – con famiglie e livelli istituzionali ridona autorevolezza a un preciso assetto di diritto allo studio sancito dalla Costituzione. Auspichiamo che la scadenza di aprile ci conduca ad una definitiva e positiva risoluzione per le richieste di tempo pieno espresse dal territorio". Nel plesso di Fola l’autorizzazione di un corso aggiuntivo di tempo pieno è stata formalmente sottoscritta e richiesta per la necessità di offrire un tempo scuola adeguato ai bisogni emersi.

m. b.