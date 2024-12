Troppo smog, stop alle auto. Limitazioni fino a domani

Di nuovo aria troppo inquinata in Emilia-Romagna, compresa Reggio Emilia. Tornano infatti in vigore da Piacenza a Rimini, infatti, le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione: da oggi fino a domani 18 dicembre compreso sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti (dalle 8.30 alle 18.30) inclusi i diesel Euro 5, ed è previsto fra l’altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

L’attivazione del provvedimento è decisa da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel bollettino pubblicato proprio oggi sui propri canali online dall’agenzia, che decreta lo stato di allerta in tutta la regione. Le misure resteranno in vigore come detto fino a domani, il prossimo giorno di controllo, e saranno revocate se la previsione dei valori limite rientrerà nella norma. In base alla misura, oltre ai diesel Euro 5, si fermano anche i veicoli più inquinanti già bloccati dalla manovra ordinaria: i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Le misure emergenziali sono in via di adozione come al solito, dopo che da anni la regione Emilia-Romagna prende provvedimenti per salvaguardare la qualità dell’aria, sulla base delle norme contenute nel Pair, il piano regionale che tutela tra le altre cose la salute dei cittadini. Come assessora all’Ambiente, la Regione ha visto il ritorno di Irene Priolo, che già aveva ricoperto quell’incarico nella precedente legislatura, sotto Stefano Bonaccini. Adesso Priolo ricopre il ruolo nella giunta guidata da Michele de Pascale.