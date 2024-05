Trovato morto a 33 anni. Disposta l’autopsia

Un giovane indiano trovato morto in casa. La tragica scoperta ieri mattina, fatta da un connazionale che vive nella stessa abitazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: l’ambulanza della Croce Bianca L’Aire e l’automedica da Traversetolo, inviate dalla centrale operativa del 118. I sanitari hanno messo in atto ogni tentativo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima è il 33enne Chahal Mandeep Singh originario dell’India, da alcuni anni abitava in Italia. Era residente a Piacenza, dove aveva anche il lavoro, ma di fatto era domiciliato a Gattatico presso dei connazionali. Praticamente nell’abitazione di via Martin Luther King a Gattatico veniva solo a dormire. La tragedia verso le 6 di ieri mattina, quando un connazionale ha rinvenuto il 33 enne riverso a terra esanime ai piedi del divano. Probabilmente nella notte ha accusato il malore fatale e non è riuscito a chiedere aiuto. Subito ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Dai primi accertamenti del medico, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Intanto per ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta causa del decesso, è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane. La salma sarà poi rimpatriata per lo svolgimento delle esequie nella sua terra di origine. Qui nel reggiano, vivono anche dei parenti di Chahal Mandeep Singh.

Nina Reverberi