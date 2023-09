Truffa a Novellara: anziana truffata da falso maresciallo

Si è falsamente presentato come ’maresciallo dei carabinieri’, simulando un incidente dove era coinvolto il figlio, che aveva investito un uomo in motorino e ora occorrevano soldi per risarcire la vittima. Poco dopo la telefonata alla vittima di turno, all’abitazione di una pensionata di 82 anni, di Novellara, si è presentato un uomo sconosciuto, per riscuotere la somma. La pensionata, in stato di choc per quanto le era stato raccontato, ha consegnato 1.500 euro, la somma che aveva disponibile in quel momento in casa. Poco dopo, quando il truffatore si era già allontanato, la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha segnalato l’episodio ai carabinieri. E’ accaduto martedì, poco dopo le 13. Si tratta di una truffa molto diffusa in questi ultimi tempi. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti e, in caso di minimo dubbio, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.