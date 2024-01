Un Otello veneziano. E tutto al femminile

Un Otello al femminile, quello in scena domani e sabato alle 20,30 con ulteriore replica domenica alle 15,30 al teatro Ariosto di Reggio.

Un cast al femminile interpreta Otello di William Shakespeare, per la regia di Andrea Baracco e la drammaturgia di Letizia Russo. In scena una tragedia scritta all’inizio del XVII secolo dal grande scrittore inglese.

La trama si svolge a Venezia tra i personaggi di Desdemona, figlia di un senatore della Repubblica veneta, il moro Otello, un soldato al servizio della Repubblica, e Iago, un altro soldato, che cova risentimento e invidia nei confronti di Otello e disegna un piano per farlo impazzire dalla gelosia e dal sospetto nei confronti della amata Desdemona. Per questo Otello, il regista ha selezionato un cast tutto al femminile, ribaltando il canone del teatro elisabettiano e shakesperiano, che vedeva sul palco solo attori uomini.

"Non si tratta di una scelta estetica, ma poetica: è un inganno – dice Baracco – per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi, e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può, un giorno, trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si trovano allineati come astri di una costellazione". Otto le attrici che ricoprono tutti i ruoli: Valentina Acca (Roderigo), Flaminia Cuzzoli (Cassio), Francesca Farcomeni (Brabanzio/Emilia), Federica Fracassi (lago), Federica Fresco (Doge/Ludovico/Bianca), Ilaria Genatiempo (Otello), Viola Marietti (Clown), Cristiana Tramparulo (Desdemona).

Antonio Lecci