Una folla commossa per l’addio a Klara

Tantissima gente, ieri in chiesa a Poviglio, per l’addio a Klara Shestani, insegnante e volontaria di 42 anni, vinta da malattia. In molti l’hanno voluta ricordare per la bontà con cui si era sempre messa a disposizione degli altri. Una vita breve, la sua, ma ricca di valori. Aveva conosciuto il marito, Paolo Capece, ai campi del Centro missionario diocesano in Albania, sua terra d’origine. E anche dopo le nozze Klara e Paolo avevano proseguito l’attività nelle missioni albanesi. "Vi ringraziamo – il messaggio rivolto a Paolo e alla famiglia dal team del Centro missionario – per i servizi che negli anni avete fatto per il Cmd. Non possiamo dimenticare che, una volta sposati, ci avete aiutato nel seguire e formare suore o laici in partenza per l’Albania. Ora Klara si è addormentata nelle braccia del Padre. E anche noi vogliamo abbracciarvi con tutto il cuore, nella certezza che questo sonno non è per la morte ma per la vita eterna". Cordoglio è giunto dall’istituto Ferrante Gonzaga di Guastalla, dove Klara svolgeva attività di insegnante di sostegno, sempre al fianco dei bisognosi. E il parroco, don Alberto Nicelli, ha letto un messaggio di cordoglio del vescovo Giacomo Morandi. Altri ricordi sono arrivati durante la messa da amici e parenti. Klara lascia il marito Paolo, i giovanissimi figli Josef, Anton ed Ester, la madre Edit, il padre Luka, la sorella Jozi e altri parenti. La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale, dove ieri si sono svolti i funerali. Dopo la messa si è formato il corteo per il cimitero di Poviglio.

Antonio Lecci