Una spesa consapevole a favore dell’ambiente

I ragazzi delle classi terze del nostro istituto hanno partecipato ad una iniziativa proposta dai volontari del gruppo di Legambiente presso un supermercato del paese. Il progetto era finalizzato a sensibilizzare i giovani ad un consumo consapevole, nello specifico valutare la quantità di imballo e la provenienza dei prodotti, privilegiando il territorio e con meno materiale d’imballo. L’attività è stata organizzata come se fosse una caccia al tesoro. Assieme ai volontari abbiamo cercato particolari prodotti seguendo le schede tecniche come se fossero indizi. Una volta trovato l’occorrente, ci hanno spiegato perché dovessimo puntare la nostra attenzione su alcuni e non altri. È necessario valutare la provenienza privilegiando i prodotti del territorio per evitare lunghi trasporti e relativo inquinamento oppure l’imballaggio, scegliendo quelli con meno involucri possibili e di più facile smaltimento.

Non meno importante è il formato, favorendo quelli con meno materiale d’imballo in proporzione alla quantità di prodotto. Abbiamo così imparato a scegliere articoli diversi come ad esempio lo shampoo solido che ha il vantaggio di essere concentrato e di lunga durata con confezione di carta più sostenibile, rispetto al tradizionale shampoo liquido che è composto per il 70% di acqua e richiede confezioni di plastica oppure, la frutta e la verdura sfusa in sacchetti di cotone riutilizzabili al posto di quello monouso. Questa attività ci ha permesso di comprendere il tempo di smaltimento dei materiali, di riflettere sull’importanza della raccolta differenziata e i vantaggi dell’acquistare i prodotti a chilometro zero. Questa non è stata la prima volta che la nostra classe ha incontrato Legambiente infatti, in seconda media, abbiamo svolto un’attività di "plogging" ovvero passeggiate durante le quali si raccolgono i rifiuti abbandonati come cartacce e sigarette, negli spazi di verde pubblico quindi comune.

Lo scopo di quest’attività è dare il buon esempio, imparare a mantenere pulito l’ambiente comune e incentivare i comportamenti corretti. Questi incontri sono importanti perché ci aiutano a comprendere l’importanza del riciclo e dell’impegno quotidiano nel ridurre la produzione di rifiuti. Speriamo che questi messaggi di educazione ambientale si possano diffondere da noi ragazzi agli adulti e dal nostro esempio, possano trarre spunto e ispirazione. È fondamentale fare comprendere che ognuno di noi può fare davvero la differenza cambiando le proprie abitudini di comportamento e di consumo. Apprezzatissimo da noi il regalo che ci hanno donato i volontari ovvero borse e sacchetti in cotone per la frutta e la verdura da utilizzare al posto delle buste di plastica monouso. L’ambiente è un bene unico e insostituibile perciò deve essere rispettato.

Cesare Montosi, Mattia del Regno, Prabhsaran Singh, Federico Bertelli e Orlando Nardella (Classe III E)