Una (tigre) siberiana indomabile: dalla danza alla bici

Natalia Beliaeva è nata 45 anni fa in Siberia. Reggiana, anzi scandianese, di adozione, è arrivata in Italia a fine anni ‘90, dopo avere vissuto, e insegnato danza, a Tomsk, in Siberia. Nel 2007, a causa di un terribile incidente autostradale vicino a Bologna, è divenuta tetraplegica perdendo quasi completamente l’uso di braccia e gambe. Madre di due figli: Aurora ed Edoardo, dal 2016 pratica handbike, grazie alla società Asd Cooperatori, che in quell’anno ha avviato l’insegnamento e l’attività agonistica di questo sport. E’ bastato poco a Natalia, che si è innamorata subito di quest’attività allenandosi con costanza grazie all’aiuto dei volontari di Anteas Cisl di Reggio e Scandiano, per diventare una vera campionessa. Al suo attivo ben 5 Giri d’Italia vinti nella sua categoria. Domenica scorsa si è laureata per la prima volta campione d’Italia agli Assoluti di Montesilvano, in Abruzzo. Dove si è ben distinto anche il giovane Luca Minghetti, alla sua prima esperienza, quinto nella categoria H2.