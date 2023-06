Vai al lavoro in bicicletta o a piedi? Il nuovo contratto Veroni ti premia

Vai a lavorare a piedi o in bici? L’azienda ti premia. Ha il sapore "green" il nuovo contratto aziendale alla Fratelli Veroni di Correggio, conosciuta a livello internazionale per i suoi salumi d’eccellenza. Un contratto triennale con avanzamenti economici e normativi che soddisfano i sindacati. E spicca l’aspetto della sostenibilità ambientale attraverso il progetto "bike to work" che premia i dipendenti che si recano al lavoro in bicicletta o a piedi. L’attenzione alla sostenibilità ambientale emerge anche tra i nuovi indicatori del premio di risultato.

"Per rispondere alla grave erosione del potere di acquisto dei cittadini, subita in modo particolare negli ultimi due anni, l’accordo – commentano dal sindacato Flai – prevede un importante aumento del premio per obiettivi che, associato alla quota welfare, passa dai quasi 6.800 euro nel triennio a oltre i 7.700 euro. E se un dipendente decide di convertire una percentuale del premio per obiettivi in welfare, l’azienda erogherà una quota aggiuntiva a suo carico che può arrivare fino al 20 per cento".

Rilevante l’incremento dell’indennità giornaliera riconosciuta per il tempo di vestizionesvestizione, che aumenta del 50%, così come l’incremento dello 0,10% a carico dell’azienda al fondo di previdenza complementare Alifond. Inoltre qualunque tipologia di contratto a termine non andrà oltre i 24 mesi, trascorsi i quali i lavoratori saranno stabilizzati a tempo indeterminato.

Antonio Lecci