Via delle Mura da completare. Ignota la data della fine dei lavori

Non si sa quando terminerà la riqualificazione dell’antica via delle Mura, che ha comportato nell’aprile 2023 il taglio degli enormi pini ad alto fusto che da tempo immemorabile ne ombreggiavano il percorso. Lo ha detto l’assessore Ghirelli giovedì in Consiglio, motivando i ritardi con le condizioni meteo e non indicando la data di inaugurazione, inizialmente prevista per la fiera di San Simone in ottobre. La messa a dimora di nuove piante era prevista per questa primavera. "Uno dei dossier che ha ravvivato la consiliatura di Torelli è rappresentato dalla riqualificazione di via De Amicis – spiegano dalla civica Viviamo Montecchio –. Incalzata, la maggioranza ha assicurato che non vi sono provvedimenti, né diretti né indiretti, della Soprintendenza. Ricordo che la stampa riportò l’intenzione dell’ex sottosegretario Sgarbi di procedere a un’azione giudiziaria contro il Comune" per i pini. Dell’assenza di pendenze si è rallegrato il capogruppo Luigi Rocca, che si è detto però preoccupato per il lungo fermo dei lavori e conseguente tempo di consegna. Ghirelli però non ha dato certezze. È di contro stata promessa un’idonea rete di irrigazione con pozzetti e condotta interrata. "Dopo 5 anni ancora non è chiaro il punto d’arrivo di un percorso doloroso che ha portato, se non alla perdita, sicuramente allo snaturamento di una cartolina cittadina a cui i montecchiesi erano molto affezionati".

Francesca Chilloni