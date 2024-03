Violenza sessuale su una bimba. Portato in cella un uomo di 41 anni

È stato arrestato per la condanna, ormai definitiva, legata a un procedimento per violenza sessuale su minore. In cella un uomo di 41 anni, di origine ghanese, raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio per essere portato in carcere. Deve scontare cinque anni di reclusione. Lo straniero è stato rintracciato in provincia di Parma. I fatti in questione erano stati denunciati a Reggio Emilia, nel 2018, dai genitori di una bambina di appena sei anni di età. I familiari della piccola, infatti, avevano notato dei comportamenti sospetti nella figlia, in particolare dei segni di malessere diffuso, che inizialmente non si riusciva a capire da quali situazioni potessero derivare. Si era scoperto che il ghanese, amico della famiglia della bambina, in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora in Italia, aveva intrattenuto incontri con la piccola, con comportamenti assolutamente inappropriati, in almeno tre occasioni. Era scattata la denuncia con relative indagini, che avevano coinvolto in modo diretto anche la vittima di questa violenza, ovviamente con tutte le cautele previste in questi casi. In tribunale a Reggio è stato celebrato il processo, con la condanna arrivata il 23 maggio di due anni fa: a suo carico una pena di sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore. Si sono dovuti attendere i tempi burocratici previsti dall’ordinamento giudiziario italiano affinché la sentenza potesse diventare definitiva e non più appellabile. Ora la condanna è passata in giudicato e la Procura della Repubblica reggiana ha delegato gli agenti della Squadra mobile cittadina per la ricerca e la cattura dello straniero destinatario della condanna. Ieri mattina il quarantunenne è stato rintracciato nel Parmense.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Reggio, per espiare la pena. Al di là del caso specifico, è importante evidenziare quanto sia importante cogliere, nel minor tempo possibile, segnali di malessere rappresentati da minori. Questi reati richiedono di essere affrontati da investigatori qualificati.