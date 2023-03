Vivere per due giorni un po’ isolati a Succiso: che gioia stare con gli animali in fattoria!

Quanto la natura fa parte delle nostre vite? Quanto siamo consapevoli della sua importanza? Guardare un paesaggio innevato migliora l’umore. Annusare un fiore ci rende più buoni.

Basterebbe una camminata di dieci minuti per migliorare la nostra salute, una medicina a costo zero, ma che facciamo fatica a mettere in pratica.

Circa una settimana fa la nostra classe ha partecipato a Neve Natura, progetto finanziato dal Parco dell’Appennino Tosco- Emiliano. Un’attività consolidata da anni, che permette a centinaia di ragazzi di vivere per circa due giorni un po’ isolati, in mezzo alla natura, nel paese di Succiso, vicino al monte Ventasso. Al nostro arrivo, ad accoglierci, c’era Alessandro, guida naturalistica, che ci ha accompagnato durante il nostro soggiorno.

Il primo giorno, abbiamo dedicato la mattinata ad un workshop sulla fotografia. Scopo dell’attività era quello di migliorare la nostra capacità di buoni osservatori. Divisi in piccoli gruppi abbiamo passeggiato per Succiso e cercato di immortalare gli scorci migliori, che rappresentassero al meglio il paesaggio dell’Appennino.

Ogni gruppo poteva scegliere 10 scatti che sarebbero stati mostrati agli altri gruppi. Alla sera abbiamo incontrato Fabrizio Silvetti, escursionista, guida ambientale e docente all’Istituto Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti.

Con lui abbiamo parlato di montagne, tecnologia applicata all’agricoltura, dei progetti in Nepal che porta avanti per gli studenti meno fortunati e di viaggi.

Tanti viaggi, che Silvetti ha fatto in tutto il mondo per raggiungere le cime più alte del pianeta.

Il giorno dopo siamo andati a visitare una fattoria, con tantissimi animali e una latteria per scoprire come viene fatto il formaggio.

Infine abbiamo incontrato anche le guardie forestali, che ci hanno insegnato le buone pratiche da tenere all’interno del Parco.

È stata un’esperienza bellissima, che non vivevamo più da anni.

Dopo il Covid-19 poter stare insieme, in mezzo alla natura è stata una gioia indescrivibile.

Alice Menechini

Gaia Guidetti

Irene Bianchi

Aurora Guidetti

Chiara Minarvini I B