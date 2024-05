"Volt", ecco lo spettacolo finale

Volge al termine il progetto "Volt", organizzato dall’associazione Teatro Sociale di Gualtieri, coinvolgendo le scuole del territorio locale. Domani alle 17 all’impianto idrovoro del Torrione, a Gualtieri, si svolge lo spettacolo finale di "Volt", con centoventi bimbi e ragazzi dell’istituto comprensivo di Gualtieri e Boretto, con ingresso libero. Il progetto nasce da un’idea dell’associazione Teatro Sociale, che da più di 10 anni si impegna a promuovere spettacoli e attività per incoraggiare l’interesse per la cultura facendo vivere il teatro e l’esperienza teatrale come riflessione, crescita personale e opportunità per costruire relazioni. Da queste riflessioni è nato "Volt", laboratori di teatro per le scuole con l’obiettivo di migliorare l’attrattività e di incrementare l’offerta culturale verso i più giovani, invitandoli a sprigionare il loro più alto potenziale.