"Vorremmo introdurre un tram sostenibile. Occorre la via Emilia bis"

"Una viabilità che integri le soluzioni più intelligenti per fluidificare lo spostamento dei mezzi privati tra il nord e il sud della città; e allo stesso tempo, nuove soluzioni sostenibili come il tram, un investimento di lungo periodo che cambierà il modo di vivere la città e ridurrà il traffico". Queste alcune idee cardine di Coalizione Civica sulla mobilità. "Questa città – afferma il candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli – sconta una viabilità ferma agli anni ’70, con opere non sistemiche fatte a stralci e quasi mai compiute. Occorrerà un confronto serrato con il Ministero per giungere alla realizzazione della via Emilia Bis".