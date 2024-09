Weber riparte dal Kuwait. E toglie il ’follow’ all’Unahotels

Riparte dal Kuwait la carriera di Briante Weber, l’ex playmaker della Pallacanestro Reggiana che non è stato confermato dopo una stagione in biancorosso tra luci e ombre, ma in cui era comunque diventato il beniamino di parecchi tifosi, soprattutto bambini, che ne apprezzavano le giocate spettacolari e i look spesso stravaganti oltre alle immancabili treccine. La sua inesauribile energia non gli è servita per vestire di nuovo la canotta Unahotels, con il general manager Coldebella che ha scelto un cambio radicale in regia, affidandosi al talento cristallino di Cassius Winston, elemento con molti più punti nelle mani e capacità di lettura. Una separazione, quella tra ‘Sir Deuce2’ (questo il nickname di Weber su Instagram) che ha probabilmente lasciato un po’ di amarezza alla combo-guard nativa di Chesapeake (Virginia) che ha smesso di seguire il profilo social della Pallacanestro Reggiana e rimosso tutte le foto e i tag che lo ritraevano in biancorosso (restano solo un paio di ‘Reel’ con alcune giocate spettacolari).

Nonostante questo, il processo di inserimento nel Kuwait Sporting Club – dove giocherà anche un’altra ex conoscenza del campionato italiano come Jakarr Sampson alla Virtus nel 2021-2022: sembra proseguire a gonfie vele con Weber che attraverso alcune ‘stories’ ha annunciato che sarà ‘The next Mvp’ (il prossimo Mvp, ndr) sulle note di ‘Hate It Or Love It’ del celebre rapper californiano ‘The Game’ assieme a ’50 Cent’. In bocca al lupo.

