Zheng presenta ’La pecora nera’

Stasera alle 21 al Rebell di via Monzermone a Reggio viene presentato il cortometraggio "La pecora nera" del regista cinese Vincent Zheng, con una produzione che ha ottenuto notevole successo internazionale, selezionato in festival cinematografico in tutto il mondo, premio della giuria al Festival Signes de Nuit di Parigi.

Il racconto del film, ambientato nel 1999, descrive le vicende di una famiglia di pastori dell’altopiano di Qinghai.

Tra le spettacolari inquadrature del bellissimo altopiano e i suoni vividi che lo animano, la narrazione segue la vicenda del ragazzino che, ormai adolescente, accudisce con gioia la sua pecora nera, anch’essa cresciuta, preparandosi a seguire le orme del padre.

Al termine della proiezione il regista incontra il pubblico, dialogando con Chiara Cigarini, Tommaso Dotti e Alessandro Scillitani.