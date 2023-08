Benny Benassi e Fabio Volo aprono un locale in piazza San Prospero a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 27 luglio 2023 – Sarà una piazza San Prospero rinnovata non solo per la riqualificazione, ma anche per l’offerta di locali. Attorno all’agorà dei leoni, la più amata dai reggiani, c’è infatti molto fermento.

Lo storico locale ’Prospero’ – che ora è occupato da un ristorante pizzeria – sarebbe in procinto di essere rilevato da una cordata capitanata da due big dello spettacolo: Benny Benassi e Fabio Volo. Il deejay di fama internazionale e lo scrittore nonché conduttore radiofonico, sono grandi amici e da tempo cullerebbero il sogno di aprire un luogo tutto loro. Un’avventura nella quale non saranno soli: ad investire, in compartecipazione, si parla di soci come i fratelli Franco e Matteo Montanari che detengono il marchio Pizzikotto con locali in tutta la provincia, (e che gestiscono a Reggio anche il Paprika) che si occuperebbero di curare l’offerta gastronomica, ma anche di Manifatture del Nord e Marina Rinaldi (marchi del gruppo MaxMara dei Maramotti) che aprirebbe all’idea di organizzare eventi di moda.

Stando a quanto filtra dai ben informati, si tratterebbe di un ’hi-fi pizza’, una tipologia di locale molto in voga negli Stati Uniti. "Crock Pinsa" il nome già scelto per l’apertura che sarebbe stata fissata per novembre. Sarà un moderno cocktail bar, con vinili alle pareti come tipologia d’arredamento. L’intenzione è quella di ospitare almeno tre volte a settimana un dj-set, animando la movida cittadina e portando così a rifiorire ’piasa cèca’ che negli ultimi tempi aveva sofferto in termini di frequenza, soffocata dalla concorrenza di piazza Fontanesi.

Ma l’effetto del restyling di rinascita di piazza San Prospero starebbe portando molto interesse negli imprenditori del settore e non che vedono di buon occhio l’opportunità di investire. Segno che se il Comune pone le condizioni ideali per lavorare (e il rifacimento di questo spazio pubblico, posticipato più volte, era agognato ormai da anni), i privati sono pronti a rispondere. E sempre sotto i portici di piazza San Prospero, all’angolo vicino Sotto Broletto, al posto dell’ex filiale Bper aprirà un altro locale: a rilevare lo spazio sarebbero i gestori del DiVino di via del Guazzatoio che raddoppierebbero – in modo da ampliarsi e dislocarsi – la propria offerta.

Un po’ sulla scia di quanto già fatto dai proprietari della trattoria Cacio & Pepe di via del Carbone i qualli hanno aperto, sempre in centro, in via Manfredi un altro locale, il ’Burro e Salvia’ che tra l’altro sta osando una serie interessante e intelligente campagna di marketing (da cui forse tanti altri dovrebbero imparare) con menu tradizionali e a prezzi interessanti rivolti a giovani e turisti, a seconda degli eventi in città: è stato fatto per accogliere gli spettatori del concerto di Harry Styles che hanno colto l’occasione di visitare Reggio. Così come un’altra offerta è stata coniata in occasione dei Giochi del Tricolore in questi giorni (con uno sconto del 15% su tutta la carta per partecipanti e accompagnatori). L’interesse per il centro storico dunque sta vivendo un periodo favorevole che potrebbe portare ad altre novità.