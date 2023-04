Nomadi, i sessant’anni celebrati da un brano scritto da Luciano Ligabue

Reggio Emilia, 13 aprile 2023 – Comincia a svelarsi il nuovo album di inediti dei Nomadi, in uscita il 5 maggio per celebrare i sessant’anni della band di Novellara, fondata da Augusto Daolio e Beppe Carletti. Il primo singolo sarà diffuso dal 19 aprile. E’ il brano da cui l’album prende il nome, "Cartoline da qui". Una canzone tutta reggiana: interpretata dai Nomadi, ma scritta da Luciano Ligabue, il rocker correggese che da sempre ha un rapporto molto forte con il gruppo della vicina Novellara. Ligabue è stato pure tra i destinatari del Premio Augusto Daolio, in occasione del Nomadincontro del 2009. E pure l’ispirazione del brano è tutta reggiana: "E’ un profondo racconto di intense immagini, nato del genio di Luciano dopo la visita alla mostra di Augusto Daolio dal titolo ’Uno sguardo libero’, allestita nei mesi scorsi, fino a febbraio, allo Spazio Gerra di Reggio", confida Beppe Carletti. Una mostra promossa dall’associazione "Augusto per la vita" per raccontare Daolio a trent’anni dalla scomparsa, attraverso materiali messi a disposizione dalla compagna Rosanna Fantuzzi.

"E’ una canzone – aggiunge Carletti – che parla della terra dalla quale nasce la passione e l’amore raccontate in tutte le canzoni dei Nomadi. Chi meglio di un artista reggiano poteva realizzare un simile brano? E’ davvero un grande regalo ai Nomadi". Dunque, dal 19 aprile sarà diffuso il nuovo singolo, in attesa dell’album che sarà a disposizione dal 5 maggio su etichetta Bmg e in tutte le piattaforme digitali. La raccolta di inediti dei Nomadi sarà pubblicato in formato vinile Deluxe (edizione limitata, disponibile solo nei negozi di dischi), vinile e cd. Ogni prodotto sarà accompagnato da un adesivo celebrativo. Ma come definire ’Cartoline da qui’ dei Nomadi? "E’ un segno della solidità e dello stile di vita che accompagna da sessant’anni di carriera i Nomadi e i fans, la realtà più longeva nella storia della musica italiana". E Beppe Carletti aggiunge: "Ci saranno due momenti di festa per celebrare questo traguardo: il 3 giugno a Novellara e il 10 giugno a Riccione. Dalla Bassa Reggiana, da dove siamo partiti, fino a Riccione, dove abbiamo proposto il nostro primo concerto. Queste due date saranno grandi occasioni per radunarsi tutti insieme e celebrare l’uscita dell’ultimo album". Il programma dei due eventi non è ancora stato svelato, ma Carletti promette che ci saranno diversi importanti ospiti, che hanno fatto parte della vita dei Nomadi durante i sessant’anni di carriera. Ad oggi il gruppo reggiano conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte, per un totale oltre 15 milioni di copie vendute.