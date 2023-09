Sfilata benefica nei Chiostri: 550 biglietti prenotati

Reggio Emilia, 7 settembre 2023 – Sono andati velocemente sold out in prevendita i 550 biglietti messi a disposizione sulla piattaforma eventbrite per partecipare all’evento modano dell’anno, ovvero la serata che il noto stilista reggiano Cristiano Burani organizza domenica dalle ore 17,30 ai Chiostri di San Pietro, nel centro storico di Reggio Emilia.

La scaletta della serata, che si preannuncia intensa, coniugherà moda, musica, danza e solidarietà.

Il ricavato di Amo-RE infatti – questo il titolo del charity - sarà devoluto alla Cooperativa l’Ovile, che accoglie donne vittime di sfruttamento, inoltre lo stesso fashion designer sarà il protagonista di laboratori rivolti a giovani studenti reggiani.

In passerella 50 modelle – i casting sono in corso in queste ore a Milano - con un’anteprima, rispetto alle imminenti sfilate milanesi, dei capi Burani per la primavera – estate 2024, che saranno gli assoluti protagonisti sulla colonna sonora a cura della Casa della Musica di Martina e Marco Domeniconi.

Nel parterre diversi personaggi noti, tra cui le reggiane Deanna Veroni di Modateca Deanna e la style coach Carla Gozzi, volto di diversi programmi tv, oltre alla giornalista di moda Cinzia Malvini de La 7, il redattore di Marie Claire Antonio Mancinelli, l’attore Paolo Stella e la blogger Maria Giovanna Abagnale.

Burani, che ha vestito celebrities del calibro di Madonna e Ariana Grande, oltre a collaborare con grandi marchi come Versace e Blumarine, anticipa così i suoi look per la bella stagione del prossimo anno: “E’ una collezione raffinata, tutta cucita da sarte della nostra provincia. Mi sono ispirato ai paesaggi di Turchia e Islanda. Vedrete tanti strati di tulle, arricchiti da decorazioni e paillettes. I toni neutri saranno interrotti da bagliori di arancio, rosa acceso e bordeaux”,

Dicevamo spazio anche ad altre espressioni della cultura con l’esibizione del Nuovo Balletto Classico, a cui il creativo ha disegnato i costumi di scena e musica eseguita dal vivo dai maestri dell’ensemble barocco del Conservatorio Peri-Merulo.

La chiusura del concerto sarà del coro Faith Gospel Choir. La serata - che sarà trasmessa in diretta streaming dalla web radio 21esimo secolo - è realizzata in collaborazione con: Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Rcf, Promusic, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque e Ruote da Sogno.