X Factor, i SickTeens con una furibonda 'Helter Skelter' si aggiudicano il primo Live Show

Reggio Emilia, 27 ottobre 2023 – Giocano forte subito, senza paura, senza paracadute, con un pezzo, ‘Helter Skelter’, da far tremare i polsi ai cantanti più navigati, e volano. I SickTeens da Reggio Emilia fanno faville e superano il primo, fondamentale Live Show di X Factor 2023 in una puntata caldissima, che ha visto volare anche le prime scintille nel pker dei giudici Morgan, Fedez, Ambra e Dargen, ma loro, i tre ragazzi di Reggio, calmi, in trance agonistico da Live, li abbiamo visti scaldarsi dietro le quinte prima di salire sul palcoscenico del talent più famoso d’Italia, giunto alla 17a edizione, e regalare al pubblico in studio e a casa una performance da ricordare. Con Alex impegnato in una piccola sequenza di flessioni, prima di sbucare fuori dal sipario.

I Sickteens nella prima live di X Factor 2023 (foto: sito ufficiale di X Factor)

Il primo Live Show

Tutto questo crescendo di emozioni è andato in onda in diretta ieri sera su Sky Uno, nel programma Sky Original che da questo momento prepara un secondo incandescente Live Show, il prossimo giovedì 2 novembre. Ma com’è andata questa prima prova dal vivo per Alex (Alessandro Ruzza), 20 anni, frontman, Gonza (Francesco Gonzaga), 19 anni, chitarrista, e Rick (Riccardo Bertani), 20 anni, batterista ? Dopo l’opening affidato alla conduttrice Francesca Michielin e a Laura Pausini con un medley di successi, è stata la volta dei SickTeens che hanno rotto il ghiaccio con forse la canzone più rock di sempre.

Un pezzo rumoroso

‘Helter Skelter’ non è infatti soltanto un capolavoro dei Beatles, scritta da Paul McCartney nel 1968 per il ‘White Album’, ma è considerata pressoché all’unanimità come un pezzo rumoroso, una scarica di suoni violentissima, pari all’adrenalina che riesce a infondere in chi la suona e l’ascolta. La batteria picchia durissimo, un bel filo da torcere per Rick, che ha dato la carica a Gonza e ad Alex, già paragonato da qualcuno alla versione elegante di Damiano dei Måneskin. Ma i tre giovanissimi reggiani non si sono lasciati intimidire e anche se Morgan, giudice capo squadra, ha fatto questa scelta musicale bizzarra e difficile, un ottovolante puro, hanno dato tutto quello che avevano in corpo. L’ossessiva natura del pezzo è venuta fuori anche nella vocalità tesa allo spasimo di Alex. Le ‘spugne’, come li ha ribattezzati Morgan, sono pronti per il secondo Live Show, in uno scontro diretto con altri dieci concorrenti più uno e davanti agli occhi inflessibili di Ambra, Dargen e Fedez.

Un’amicizia iniziata sui banchi di scuola

Per chi non lo sapesse ancora, i SickTeens sono cresciuti insieme a Reggio e sono stati compagni alle medie, poi nel 2020 hanno deciso di unirsi nella band dei SickTeens.