Morto Fulvio Aguzzoli, fondatore della Pulitecnica: lutto a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 23 giugno 2023 – Un grave lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria reggiana. Si è infatti spento all’età di 68 anni Fulvio Aguzzoli, fondatore e presidente di Pulitecnica, azienda reggianissima, costituita nel 1984, leader a livello nazionale nel settore delle pulizie, con 180 dipendenti, quasi tutte donne, nonché 400 clienti sparsi in tutta Italia e un fatturato di oltre 5 milioni di euro.

"Mio papà è stato un imprenditore brillante, carismatico, volitivo e con visioni imprenditoriali di ampio respiro – è il ricordo della figlia Michela, vicepresidente dell’azienda e che, da fine aprile, ha preso in mano le redini della società –. La cosa che lo contraddistingueva era questo forte desiderio di crescita personale e professionale. È stato un imprenditore che si è costruito da solo, ‘sporcandosi le mani’ per acquisire esperienza nell’ambito che aveva scelto e per sviluppare al meglio le sue qualità di leader".

Una leadership che si è espressa nell’aver saputo coinvolgere fino in fondo tutti i dipendenti della sua azienda nel raggiungimento degli obiettivi di crescita della stessa: "Nei gesti più piccoli e semplici era racchiusa la sua educazione, cortesia e la capacità di rendere piacevole ogni occasione di incontro – prosegue la figlia –. Era un uomo affabile, assertivo. Un vero gentiluomo".

Fulvio Aguzzoli lascia nel dolore la moglie Miles ("con cui ha condiviso un percorso famigliare lungo cinquant’anni"), il fratello Paolo, la figlia Michela e l’amato nipote Ludovico, oltre alle relative famiglie. "Lasciandoci ha creato un grande vuoto – conclude Michela Aguzzoli –. Ma la sua impronta rimarrà impressa per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuto".

Le esequie di Fulvio Aguzzoli si terranno domani (sabato 24 giugno) presso la Casa Funeraria Reverberi in via Terezin 21. Al termine della funzione religiosa, si proseguirà verso il cimitero di Gavasseto dove la salma verrà tumulata.