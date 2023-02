Silk-Faw, i fornitori in tribunale. E altri 40 dipendenti si licenziano

Silk Faw, il progetto per ora è fermo

Reggio Emilia, 6 febbraio 2023 – Diversi fornitori hanno fatto partire le ingiunzioni di pagamento, mentre altri quaranta dipendenti si sono licenziati. La grande favola Silk-Faw – la joint venture sino-americana delle super auto elettriche di lusso che aveva promesso di insediarsi a Gavassa – è vicina al game over. I soldi continuano a non arrivare e manca ormai poco più di un mese al termine ultimo lanciato dal Comune per concludere un affare che è decollato solamente a parole. Lo stesso amministratore delegato Giovanni Lamorte – al quale va dato atto di metterci la faccia – ammette "qualche errore", ma crede ancora nel progetto. Lamorte, decreti di ingiunzione e grande fuga dei lavoratori dopo che già una ventina avevano chiesto la messa in mora della società: siamo all’epilogo di Silk-Faw? "I fornitori, avendo un bilancio, hanno dovuto agire in questo modo. Stiamo gestendo tutto coi nostri legali. Riguardo ai dipendenti, è vero: una quarantina di persone è andata via, è comprensibile". In quanti siete rimasti? "Una trentina". Andate ancora nei vostri uffici al Tecnopolo e al Campovolo? "Io vado quasi sempre, mentre i dipendenti sono tenuti a venire una volta a settimana dopo l’accordo coi sindacati per gli ammortizzatori sociali....