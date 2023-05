Una partenza col botto Subito Baiso-Carpineti

di Federico Prati

El Clasico e campi storici riscoperti nella vernice del 71° Torneo della Montagna che ha ufficializzato il calendario.

Partenza col botto domenica 11 giugno (ore 16 la gara dei Giovanissimi, alle 17.30 i Dilettanti; in notturna ore 20 i baby e ore 21.15 i grandi) col super derby fra il BaisoSecchia affidato all’ex difensore e debuttante mister Lorenzo Barozzi, e il rientrante Carpineti, due fra i club storici e più titolati della kermesse estiva organizzata dal Centro sportivo italiano.

Altra classicissima Vettus-Leguigno col rientro degli ospiti che disputeranno i match casalinghi al Parrocchiale di Leguigno che, dopo oltre dieci anni salvo la parentesi degli Amatori, tornerà ad ospitare il Torneo della Montagna.

Fra i campi ritrovati, spicca il Comunale di Cerredolo animato dal match fra il Cerredolo di mister Corrado Guidetti e l’ambizioso Collagna affidato all’esperto Lauro Bonini in una sfida fra ex icone anche sui campi.

Derby stracomunale per il Castelnovo Capitale che scende al "Tonino Belli" di Gatta. Partenza certamente in salita per i campioni del Felina attesi nel catino del Parrocchiale di Roteglia dall’Olimpia, una delle sorprese dell’ultima edizione chiusa ai quarti.

Prima casalinga per la Borzanese del confermato trainer Andrea Ghizzoni che si misura con la Querciolese del patron Italo Bonini.

Gli ospiti non disputeranno i match interni nel loro fortino di San Giovanni di Querciola, ma hanno trovato ospitalità al Comunale di Viano che ritorna così alla ribalta così come il Maracanà di Carpineti.

Amarcord fra Cervarezza e Cerrè Sologno, inserite nello stesso girone pure nell’ultima edizione.

Il team della frazione minozzese giocherà la prima casalinga il 18 giugno contro la Borzanese rispolverando il Comunale di Villa Minozzo, rimasto inutilizzato ormai da alcune estati.

Il programma della prima giornata.

Girone A: Olimpia Roteglia-Felina al Parrocchiale di Roteglia; Vettus-Leguigno a Vetto.

Girone B: Borzanese-Querciolese a Borzano; Cervarezza-Cerrè Sologno al Centro Coni di Castelnovo Monti.

Girone C: Cerredolese-Collagna a Cerredolo; BaisoSecchia-Carpineti al Mapiana di Baiso; Gatta-Castelnovo Capitale a Gatta.

Grazie alle 8 squadre del 38° Torneo Juniores, si ritorna ai concentramenti spalmati su due serate durante la settimana.

Martedì 13 giugno spazio al girone A che parte dal Centro Coni con Castelnovo Capitale-Gatta (ore 20) e Corneto-Montalto (ore 21.30).

Mercoledì 14 tutti gli occhi sul campo di Baiso per il match BaisoSecchia-Borzanese (ore 20) seguito da Felina-Canossa (ore 21.30).