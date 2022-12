Capodanno 2023, Riccione si incendia: doppio spettacolo di fuochi d’artificio

Capodanno 2023: il programma di Riccione

Capodanno 2023 pirotecnico per Riccione. Torna il concertone di San Silvestro che si chiuderà con fuochi d’artificio doppi, studiati perché si vedano da lontano. Il concerto di Capodanno partirà verso le 22 in piazzale Ceccarini dove il palco accoglierà gli Extraliscio e Arisa con i loro successi. Sarà uno spettacolo a tutto tondo condotto dal giornalista Francesco Cesarini. Gli Extraliscio porteranno la propria proverbiale energia musicale. Poi arriverà Arisa accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla console. Con la cantante si arriverà a mezzanotte facendo scattare l’ora del brindisi e dei fuochi d’artificio.

Storicamente lo spettacolo pirotecnico vede i fuochi partire dalla spiaggia. Sarà così anche quest’anno, ma in parte perché lo show si sdoppierà. Allo scoccare della mezzanotte dal palazzo del Turismo si sprigioneranno cascate luminose. Al medesimo tempo dalla spiaggia si alzeranno in cielo i fuochi. "Organizzeremo lo spettacolo in modo che possa essere visibile perfettamente da piazzale Ceccarini – spiegano dalla Fonti Pirotecnica – e in modo tale che chi assiste al concerto non debba spostarsi. Offriremo al pubblico coreografie nuove e originali, pensate unicamente per Riccione".

a. ol.