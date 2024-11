A Lecco per blindare il primato in classifica

Insidiosa trasferta quest’oggi, domenica 10 novembre, sulle rive del lago di Lecco contro l’Orocash Picco Lecco per l’Omag Mt San Giovanni che scenderà in campo al Palazzetto comunale di Lecco (ore 17) da capolista del girone A del campionato di serie A2 volley femminile. Il coach brianzolo Gianfranco Milano, confermato per il settimo anno sulla panchina delle padrone di casa, dovrebbe schierare in palleggio la riconfermata Helena Sassolini (gemella di Victoria, attaccante marignanese, altra curiosità del match), opposta Alessia Conti, centrali Atamah Princess e Federica Piacentini, lateriali Linda Mangani e Martina Ghezzi,libero Francesca Napodano, che attualmente, secondo le statistiche della lega, come percentuali di ricezioni perfette ha un 63% e dunque è un ulteriore punto di forza per Lecco.

Formazione base per la Omag Mt di coach Massimo Bellano, che dovrebbe schierare Nicolini palleggiatrice, opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare per fornire il proprio contributo. Proprio Victoria Sassolini, che affronterà dunque la sorella Helena, spiega il match: "Sarà una partita molto emozionante per me e sicuramente anche per mia sorella. Aspettavo con ansia questo derby, sono emozioni diverse dal solito, perchè sono sempre stata abituata a giocare al suo fianco, ma ora me la ritroverò avversario. E voglio vincere, vorrei mettere in difficoltà Helena e Lecco, noi vogliamo continuare il nostro cammino".

La Omag Mt arriva alla sfida reduce da 5 vittorire consecutive nelle prime 5 partite e crede sempre più nella propria leadership del girone A. L’entusiasmo a San Giovanni è alle stelle, per questo inizio stagione davvero molto positivo. La vittoria di Macerata due settimane fa in un big-match contro una favorita per la vittoria finale ha dato nuova consapevolezza alle marignanesi che poi si sono sbarazzate per 3-0 in casa di Mondovì ed ora sono lanciatissime. Il sogno resta la serie A1 anche se il campionato è cominciato da poco più di un mese.

Luca Pizzagalli