A Novafeltria brilla la Supernova: "Più spazi alle idee e ai giovani"

A Novafeltria appare la Supernova. Si chiama così il gruppo civico, che vuole essere – dicono i promotori – "un laboratorio di idee per sostenere il paese e l’alta Valmarecchia" ma anche un nuovo soggettivo politico. Due gli obiettivi principali: coinvolgere di più i giovani su iniziative e attività locali, lavorare già a un programma anche per una possibile lista civica, in vista delle elezioni comunali del 2026. "La sensazione è che manchi una visione per il futuro di Novafeltria – dicono i fondatori di Supernova – e della sua comunità. Siamo un gruppo di giovani nati e cresciuti qui, che si propongono di condurre un percorso partecipativo, sviluppare dei progetti per il futuro e coinvolgere sempre più persone nelle dinamiche della vita sociale del paese e delle frazioni. Servizi, commercio e attività culturali appaiono sempre più in declino. Nonostante alcune meritevoli iniziative, esiste un tema innegabile di separazione tra i cittadini e la cosa pubblica: scarsa partecipazione e tanta apatia. Lavoreremo a un documento programmatico su temi come commercio, turismo, cultura, riqualificazione urbana, transizione ecologica e digitale". Il coordinatore del gruppo di Supernova è Cristiano Varotti.